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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 28
Al-Anbiya
28
21:28
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ٢٨
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ ٢٨
يَعۡلَمُ
ﱣ
مَا
ﱤ
بَيۡنَ
ﱥ
أَيۡدِيهِمۡ
ﱦ
وَمَا
ﱧ
خَلۡفَهُمۡ
ﱨ
وَلَا
ﱩ
يَشۡفَعُونَ
ﱪ
إِلَّا
ﱫ
لِمَنِ
ﱬ
ٱرۡتَضَىٰ
ﱭ
وَهُم
ﱮ
مِّنۡ
ﱯ
خَشۡيَتِهِۦ
ﱰ
مُشۡفِقُونَ
ﱱ
٢٨
ﱲ
Hij weet wat vóór hen is en wat achter hen is en zij zijn niet van voorspraak, behalve voor wie Hem welgevallig zijn. En uit ontzag voor Hem vrezen zij (Allah).
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