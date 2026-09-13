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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 24
Al-Anbiya
24
21:24
ام اتخذوا من دونه الهة قل هاتوا برهانكم هاذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ٢٤
أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةًۭ ۖ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ ۖ هَـٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِى ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ ۖ فَهُم مُّعْرِضُونَ ٢٤
أَمِ
ﳄ
ٱتَّخَذُواْ
ﳅ
مِن
ﳆ
دُونِهِۦٓ
ﳇ
ءَالِهَةٗۖ
ﳈﳉ
قُلۡ
ﳊ
هَاتُواْ
ﳋ
بُرۡهَٰنَكُمۡۖ
ﳌﳍ
هَٰذَا
ﳎ
ذِكۡرُ
ﳏ
مَن
ﳐ
مَّعِيَ
ﳑ
وَذِكۡرُ
ﳒ
مَن
ﳓ
قَبۡلِيۚ
ﳔﳕ
بَلۡ
ﳖ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﳗ
لَا
ﳘ
يَعۡلَمُونَ
ﳙ
ٱلۡحَقَّۖ
ﳚﳛ
فَهُم
ﳜ
مُّعۡرِضُونَ
ﳝ
٢٤
ﳞ
Of hebben zij naast Hem goden genomen? Zeg (O Moehammad): "Brengt jullie bewijs, dit is de Varmaning van degenen met mij en vóór mij." Maar de meesten van hen kennen de Waarheid niet, daarom keren zij zich af.
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