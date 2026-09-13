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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 14
Al-Anbiya
14
21:14
قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين ١٤
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ١٤
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يَٰوَيۡلَنَآ
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إِنَّا
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كُنَّا
ﱢ
ظَٰلِمِينَ
ﱣ
١٤
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Zij zeiden: "Wee ons: voorwaar, wij waren onrechtvaardigen!"
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.