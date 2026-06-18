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Al-Qalam
45
68:45
واملي لهم ان كيدي متين ٤٥
وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ٤٥
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En ik zal kun uitstel geven. Voorwaar, Mijn plan is sterk.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Qurtubi
وأملي لهم أي أمهلهم وأطيل لهم المدة . والملاوة : المدة من الدهر . وأملى الله له أي أطال له . والملوان : الليل والنهار . وقيل : " وأملي لهم " أي لا أعاجلهم بالموت ; والمعنى واحد . وقد مضى في " الأعراف " بيان هذا .إن كيدي متين أي إن عذابي لقوي شديد فلا يفوتني أحد .