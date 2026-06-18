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Al-Qalam
40
68:40
سلهم ايهم بذالك زعيم ٤٠
سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ٤٠
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Vraag hun wie van hen daarvoor verantwoordelijk is.
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Tafsir Muyassar
Je leest een tafsir voor de groep verzen 68:40tot 68:41
سل المشركين -أيها الرسول-: أيهم بذلك الحكم كفيل وضامن بأن يكون له ذلك؟ أم لهم آلهة تكفُل لهم ما يقولون، وتعينهم على إدراك ما طلبوا، فليأتوا بها إن كانوا صادقين في دعواهم؟