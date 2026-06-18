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Al-Qalam
37
68:37
ام لكم كتاب فيه تدرسون ٣٧
أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧
ﳀ
ﳁ
ﳂ
ﳃ
ﳄ
ﳅ
Of hebben jullie een Schrift waar jullie in kunnen studeren?
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وأن المجرمين إذا ادعوا ذلك، فليس لهم مستند، لا كتاب فيه يدرسون
[ويتلون]
أنهم من أهل الجنة، وأن لهم ما طلبوا وتخيروا.