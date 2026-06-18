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Al-Qalam
30
68:30
فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ٣٠
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَلَـٰوَمُونَ ٣٠
ﲎ
ﲏ
ﲐ
ﲑ
ﲒ
ﲓ
Toen keerde de ene groep zich tegen de andere, elkaar verwijten makend.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون )
يلوم بعضهم بعضا في منع المساكين حقوقهم