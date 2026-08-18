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Tafseer: An-Naml 27:83
An-Naml
83
27:83
ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون ٨٣
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍۢ فَوْجًۭا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٣
وَيَوۡمَ
نَحۡشُرُ
مِن
كُلِّ
أُمَّةٖ
فَوۡجٗا
مِّمَّن
يُكَذِّبُ
بِـَٔايَٰتِنَا
فَهُمۡ
يُوزَعُونَ
٨٣
En (gedenk) op die Dag zullen Wij uit iedere gemeenschap een groep verzamelen van hen die Onze Tekenen loochenden, zij worden dan in rijen opgesteld.
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Al-Sa'di
Всевышний поведал о том, что произойдет с неверующими на ристалище Судного дня. Когда люди будут собраны вместе, из каждого народа будет отобрана толпа тех, кто отвергал знамения Аллаха. Суровые ангелы будут толкать грешников, так что стоящий самым последним будет налетать на стоящего первым. Тем самым неверным дадут понять, что они будут вместе отвечать за свои преступления, терпеть оскорбления и выслушивать порицания.