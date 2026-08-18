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Tafseer: An-Naml 27:78
An-Naml
78
27:78
ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ٧٨
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٧٨
إِنَّ
رَبَّكَ
يَقۡضِي
بَيۡنَهُم
بِحُكۡمِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلۡعَزِيزُ
ٱلۡعَلِيمُ
٧٨
Voorwaar, jouw Heer zal tussen hen oordelen met Zijn Oordeel. En Hij is de Almachtige, de Alwetende.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Qurtubi
إن ربك يقضي بينهم بحكمه أي يقضي بين بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه في الآخرة ، فيجازي المحق والمبطل . وقيل : يقضي بينهم في الدنيا فيظهر ما حرفوه وهو العزيز المنيع الغالب الذي لا يرد أمره العليم الذي لا يخفى عليه شيء .