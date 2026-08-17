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Tafseer: An-Naml 27:71
An-Naml
71
27:71
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٧١
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٧١
وَيَقُولُونَ
مَتَىٰ
هَٰذَا
ٱلۡوَعۡدُ
إِن
كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ
٧١
En zij (de ongelovigen) zeggen: "Wanneer zal deze belofte (vervuld worden), als jullie warachtigen rijn?"
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Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Так говорят неверующие, которые считают невероятным воскрешение и отрицают принесенную Божьим посланником, да благословит его Аллах и приветствует, истину. Они хотят приблизить наказание, но их слова всего лишь свидетельствуют об их невежестве и глупости. Срок наступления Последней жизни предопределен и не подлежит изменению. Безусловно, подобные требования неверных не могут быть выполнены, однако это ни коим образом не свидетельствует об их правоте.