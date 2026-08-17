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Tafseer: An-Naml 27:66
An-Naml
66
27:66
بل ادارك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ٦٦
بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّۢ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ٦٦
بَلِ
ٱدَّٰرَكَ
عِلۡمُهُمۡ
فِي
ٱلۡأٓخِرَةِۚ
بَلۡ
هُمۡ
فِي
شَكّٖ
مِّنۡهَاۖ
بَلۡ
هُم
مِّنۡهَا
عَمُونَ
٦٦
Hun kennis omvat het Hiernamaals niet. Zij verkeren hierover zelfs in onzekerheid, zij zijn er zelfs blind voor.
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Al-Sa'di
Je leest een tafsir voor de groep verzen 27:66tot 27:67
Это - величайший порок и величайшее упущение неверных. Они не убеждены в том, что Последней жизни нет. Они просто ничего не знают о ней и опираются на бессмысленные предположения. Их знания о Последней жизни нельзя назвать ни глубокими, ни поверхностными, потому что это - не знания, а сомнения. Знание заканчивается там, где появляется сомнение, поскольку даже самое незначительное знание несовместимо с сомнением и неуверенностью. Однако положение неверных усугубляется тем, что они слепы к Последней жизни. По причине этой слепоты они не знают о Последней жизни и даже не предполагают о том, что она наступит. Они считают Последнюю жизнь невозможной и невероятной.