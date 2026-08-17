Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: An-Naml 27:59
An-Naml
59
27:59
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون ٥٩
قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَـٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٩
قُلِ
ٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِ
وَسَلَٰمٌ
عَلَىٰ
عِبَادِهِ
ٱلَّذِينَ
ٱصۡطَفَىٰٓۗ
ءَآللَّهُ
خَيۡرٌ
أَمَّا
يُشۡرِكُونَ
٥٩
Zeg (O Moehammad): "Alle lof zij Allah en vrede voor Zijn dienaren en degenen die Hij verkoos." Is Allah beter, of wat zij (Hem) aan deelgenoten toekennen?
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- حهمدو سهناو ستایشی خوای گهوره بكه [
وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى
] وه سڵاوی خوای گهوره لهسهر ئهو بهندانه بێت كه خوای گهوره ههڵیبژاردوون و كردوونی به پێغهمبهر، یاخود هاوهڵانن كه خواى گهوره ههڵیبژاردوون بۆ هاوهلآیهتى كردن و پشتیوانى و سهرخستنى پێغهمبهرى خوا -
صلی الله علیه وسلم
- [
آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٩)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- پێیان بڵێ: ئایا الله باشتره یاخود ئهمانهی كه ئێوه كردووتانه به شهریك بۆ خوای گهوره؟، یان ئایا پاداشتی خوا باشتره یاخود ئهمانهی كه ئێوه كردووتانه به شهریك بۆ خواى گهوره؟