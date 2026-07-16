Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
43
27:43
وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين ٤٣
وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍۢ كَـٰفِرِينَ ٤٣
وَصَدَّهَا
مَا
كَانَت
تَّعۡبُدُ
مِن
دُونِ
ٱللَّهِۖ
إِنَّهَا
كَانَتۡ
مِن
قَوۡمٖ
كَٰفِرِينَ
٤٣
En zij werd verhinderd door wat zij naast Allah aanbad. Voorwaar, zij behoorde tot het ongelovige volk.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Сабейская царица было достаточно умна для того, чтобы отличить истину ото лжи, однако ее ложные представления мешали ей узреть истину и обратиться в исламскую веру. Ей было трудно преодолеть это препятствие, ибо она принадлежала к народу неверному и совершала то, что совершали ее соплеменники. Люди, как правило, продолжают исповедовать убеждения своего народа, даже если осознают ошибочность и порочность этих убеждений. Исключения из этого правила происходят крайне редко, и поэтому нет ничего удивительного в том, что сабейская царица долгое время оставалась многобожницей.