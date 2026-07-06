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An-Naml
31
27:31
الا تعلوا علي واتوني مسلمين ٣١
أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ٣١
أَلَّا
تَعۡلُواْ
عَلَيَّ
وَأۡتُونِي
مُسۡلِمِينَ
٣١
Verhef jezelf niet in hoogmoed boven mij en komt maar mij als overgegevenen."
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Al-Sa'di
Удод схватил послание и отправился вместе с ним к сабейской царице. Получив послание, она сказала окружавшим ее вельможам: «О знатные мужи! Мне доставлено письмо достохвальное. Оно написано одним из величайших земных правителей - Сулейманом». Затем царица изложила содержание этого послания и прочла: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Не пытайтесь превзойти меня во славе и величии, а будьте смиренны и покорны. Беспрекословно выполняйте мою волю и будьте мусульманами». Насколько же кратким и лаконичным, но в то же время красноречивым было послание святого пророка. Всего в нескольких словах он сумел запретить многобожникам вести себя надменно, предостерег их от совершения грехов, предложил им добровольно покориться ему, велел им предстать перед ним и даже предложил стать мусульманами, то есть покорными рабами Аллаха. Из послания Сулеймана также можно прийти к выводу, что книги и письма желательно начинать словами «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!» Однако до этих слов разрешается вписывать имена отправителя и адресата или название книги. Возвращаясь к поведению царицы сабейцев, следует отметить, что она отличалась благоразумием и рассудительностью. Именно поэтому она позвала к себе всех старейшин и знатных мужей и сказала: