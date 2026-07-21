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Al-Insan
16
76:16
قوارير من فضة قدروها تقديرا ١٦
قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍۢ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًۭا ١٦
قَوَارِيرَاْ
مِن
فِضَّةٖ
قَدَّرُوهَا
تَقۡدِيرٗا
١٦
Kristalhelder, van zilver gemaakt, die naar wens schenken.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَوَارِیرَا۟ مِن فِضَّةࣲ﴾ أي أنها من فضة يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج ﴿قَدَّرُوهَا﴾ أي الطائفون ﴿تَقۡدِیرࣰا ١٦﴾ على قدر ري الشاربين من غير زيادة ولا نقص وذلك ألذ الشراب