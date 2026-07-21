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Al-Insan
15
76:15
ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا ١٥
وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍۢ مِّن فِضَّةٍۢ وَأَكْوَابٍۢ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ١٥
وَيُطَافُ
عَلَيۡهِم
بِـَٔانِيَةٖ
مِّن
فِضَّةٖ
وَأَكۡوَابٖ
كَانَتۡ
قَوَارِيرَا۠
١٥
En onder hen wordt rondgegaan met kruiken van zilver en glazen als van kristal.
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Antwoorden
Qiraat
Hadith
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ويطاف على أهل الجنة أي:
يدور
[عليهم]
الخدم والولدان
{ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا }