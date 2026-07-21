Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
14
76:14
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ١٤
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًۭا ١٤
وَدَانِيَةً
عَلَيۡهِمۡ
ظِلَٰلُهَا
وَذُلِّلَتۡ
قُطُوفُهَا
تَذۡلِيلٗا
١٤
En haar schaduwen zijn voor hen dichtbij en haar vruchten zijn vlakbij, makkelijk te plukken.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا
] وه دارهكانی ناو بهههشت سێبهری بۆ كردوون و ئهو سێبهرانه نزیك و نزمه [
وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا (١٤)
] وه بهرههمی دارهكانیش بۆیان زهلیل كراوه، واته: لێیان نزیكه به پێوه بن بهرزهو دابنیشن نزمتر ئهبێتهوه بۆیان، ڕابكشێن زیاتر نزیكتر ئهبێتهوه، وه كه لێی ئهكهنهوه هیچ دڕكێك ناچێته دهستیاندا، یاخود خۆیانی بۆ بهرز ناكهنهوه، بهڵكو به ئاسانی بهرههمی بهههشت لێ ئهكهنهوه.