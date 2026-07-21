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Al-Insan
13
76:13
متكيين فيها على الارايك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًۭا وَلَا زَمْهَرِيرًۭا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ
فِيهَا
عَلَى
ٱلۡأَرَآئِكِۖ
لَا
يَرَوۡنَ
فِيهَا
شَمۡسٗا
وَلَا
زَمۡهَرِيرٗا
١٣
Leunend zitten zij daarin op rustbanken. Zij vinden daarin geen zon en geen kou.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ }
الاتكاء: التمكن من الجلوس، في حال الرفاهية والطمأنينة
[الراحة]
، والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين،
{ لَا يَرَوْنَ فِيهَا }
أي: في الجنة
{ شَمْسًا }
يضرهم حرها
{ وَلَا زَمْهَرِيرًا }
أي: بردا شديدا، بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل، لا حر ولا برد، بحيث تلتذ به الأجساد، ولا تتألم من حر ولا برد.