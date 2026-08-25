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Tafseer: Al-Qamar 54:38
Al-Qamar
38
54:38
ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ٣٨
وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌۭ مُّسْتَقِرٌّۭ ٣٨
وَلَقَدۡ
صَبَّحَهُم
بُكۡرَةً
عَذَابٞ
مُّسۡتَقِرّٞ
٣٨
En voorzeker, een blijvende bestraffing kwam in de ochtend van de volgende dag tot hen.
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Al-Sa'di
Je leest een tafsir voor de groep verzen 54:37tot 54:38
Пророк Лут призвал своих соплеменников поклоняться только одному Аллаху и отречься от идолопоклонства и мерзостей, которые до них не совершал ни один народ. Они сочли Лута лжецом и не отказались от язычества и содомского греха. А когда ангелы явились к Луту в обличие гостей, нечестивцы тотчас пришли к нему, чтобы совершить свое отвратительное деяние с ними. Аллах проклял их и опозорил перед всем миром. Он повелел Джибрилу лишить их очей, а Лут предупредил их о еще более страшном наказании, но они подвергли сомнению его увещевания.