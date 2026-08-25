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Tafseer: Al-Qamar 54:36
Al-Qamar
36
54:36
ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ٣٦
وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا۟ بِٱلنُّذُرِ ٣٦
وَلَقَدۡ
أَنذَرَهُم
بَطۡشَتَنَا
فَتَمَارَوۡاْ
بِٱلنُّذُرِ
٣٦
En voorzeker, Hij (Lôeth) waarschuwde hen voor Onze harde greep, maar zij twijfelden aan de waarschuwingen.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَلَقَدۡ أَنذَرَهُم﴾ خَوَّفَهُمْ لُوط ﴿بَطۡشَتَنَا﴾ أَخْذَتنَا إيَّاهُمْ بِالْعَذَابِ ﴿فَتَمَارَوۡا۟﴾ تَجَادَلُوا وَكَذَّبُوا ﴿بِٱلنُّذُرِ ٣٦﴾ بِإِنْذَارِهِ