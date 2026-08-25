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Tafseer: Al-Qamar 54:30
Al-Qamar
30
54:30
فكيف كان عذابي ونذر ٣٠
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٠
فَكَيۡفَ
كَانَ
عَذَابِي
وَنُذُرِ
٣٠
Hoe was toen Mijn bestraffing en Mijn waarschuwing?
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Hadith
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العربية
Al-Qurtubi
أي إنذاري ; قال الفراء : إنذاري ; قال مصدران .وقيل : " نذر " جمع نذير ونذير بمعنى الإنذار كنكير بمعنى الإنكار .