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Tafseer: Al-Qamar 54:23
Al-Qamar
23
54:23
كذبت ثمود بالنذر ٢٣
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ٢٣
كَذَّبَتۡ
ثَمُودُ
بِٱلنُّذُرِ
٢٣
(Het volk van) de Tsamôed loochende de waarschuwingen.
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العربية
Al-Sa'di
Самудяне проживали в местечке Хиджр. Это было известное племя, к которому Всевышний отправил пророка Салиха, который призвал их искренне поклоняться одному Аллаху и страшиться Его наказания. Однако соплеменники воспротивились Салиху.