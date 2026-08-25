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Tafseer: Al-Qamar 54:23
Al-Qamar
23
54:23
كذبت ثمود بالنذر ٢٣
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ٢٣
كَذَّبَتۡ
ثَمُودُ
بِٱلنُّذُرِ
٢٣
(Het volk van) de Tsamôed loochende de waarschuwingen.
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Tafsir Muyassar
Je leest een tafsir voor de groep verzen 54:23tot 54:24
كذبت ثمود -وهم قوم صالح- بالآيات التي أُنذرِوا بها،
فقالوا:
أبشرًا منا واحدًا نتبعه نحن الجماعة الكثيرة وهو واحد؟ إنا إذا لفي بُعْدٍ عن الصواب وجنون.