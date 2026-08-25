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Tafseer: Al-Qamar 54:2
Al-Qamar
2
54:2
وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ٢
وَإِن يَرَوْا۟ ءَايَةًۭ يُعْرِضُوا۟ وَيَقُولُوا۟ سِحْرٌۭ مُّسْتَمِرٌّۭ ٢
وَإِن
يَرَوۡاْ
ءَايَةٗ
يُعۡرِضُواْ
وَيَقُولُواْ
سِحۡرٞ
مُّسۡتَمِرّٞ
٢
En wanneer zij een Teken zien, dan wenden zij zich af, en zeggen: "Voortdurende toverij."
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Qiraat
Hadith
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العربية
Tafsir Muyassar
وإن ير المشركون دليلا وبرهانًا على صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يُعرضوا عن الإيمان به وتصديقه مكذبين منكرين،
ويقولوا بعد ظهور الدليل:
هذا سحر باطل ذاهب مضمحل لا دوام له.