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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Baqarah Ayah 82
Al-Baqarah
82
2:82
والذين امنوا وعملوا الصالحات اولايك اصحاب الجنة هم فيها خالدون ٨٢
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٨٢
وَٱلَّذِينَ
ﲛ
ءَامَنُواْ
ﲜ
وَعَمِلُواْ
ﲝ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲞ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲟ
أَصۡحَٰبُ
ﲠ
ٱلۡجَنَّةِۖ
ﲡﲢ
هُمۡ
ﲣ
فِيهَا
ﲤ
خَٰلِدُونَ
ﲥ
٨٢
ﲦ
Maar degenen die geloven en goede werken verrichten, zij zijn degenen die de bewoners van het Paradijs zijn. Zij zijn daarin eeuwig levenden.
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