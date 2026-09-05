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Tafseer: Al-Baqarah 2:80
Al-Baqarah
80
2:80
وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون ٨٠
وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًۭا مَّعْدُودَةًۭ ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًۭا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥٓ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٠
وَقَالُواْ
ﱱ
لَن
ﱲ
تَمَسَّنَا
ﱳ
ٱلنَّارُ
ﱴ
إِلَّآ
ﱵ
أَيَّامٗا
ﱶ
مَّعۡدُودَةٗۚ
ﱷﱸ
قُلۡ
ﱹ
أَتَّخَذۡتُمۡ
ﱺ
عِندَ
ﱻ
ٱللَّهِ
ﱼ
عَهۡدٗا
ﱽ
فَلَن
ﱾ
يُخۡلِفَ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
عَهۡدَهُۥٓۖ
ﲁﲂ
أَمۡ
ﲃ
تَقُولُونَ
ﲄ
عَلَى
ﲅ
ٱللَّهِ
ﲆ
مَا
ﲇ
لَا
ﲈ
تَعۡلَمُونَ
ﲉ
٨٠
ﲊ
En zij zeiden: "De Hel zal ons niet aankraken, behalve een beperkt aantal dagen," Zeg (O Moehammad): "Hebben jullie een belofte van Allah ontvangen? Dan zal Allah Zijn belofte niet verbreken. Of zeggen jullie over Allah iets wat jullie niet weten?"
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