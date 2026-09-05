Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: Al-Baqarah 2:72
Al-Baqarah
72
2:72
واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ٧٢
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًۭا فَٱدَّٰرَْٰٔتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌۭ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٧٢
وَإِذۡ
ﱮ
قَتَلۡتُمۡ
ﱯ
نَفۡسٗا
ﱰ
فَٱدَّٰرَٰءۡتُمۡ
ﱱ
فِيهَاۖ
ﱲﱳ
وَٱللَّهُ
ﱴ
مُخۡرِجٞ
ﱵ
مَّا
ﱶ
كُنتُمۡ
ﱷ
تَكۡتُمُونَ
ﱸ
٧٢
ﱹ
En (gedenkt) toen jullie een mens doodden en met elkaar daarover redetwistten (over wie de moordenaar was), en Allah is de Onthuller van wat jullie plachten te verbergen.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.