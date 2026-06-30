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Al-Baqarah
7
2:7
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ٧
خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ أَبْصَـٰرِهِمْ غِشَـٰوَةٌۭ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ ٧
خَتَمَ
ٱللَّهُ
عَلَىٰ
قُلُوبِهِمۡ
وَعَلَىٰ
سَمۡعِهِمۡۖ
وَعَلَىٰٓ
أَبۡصَٰرِهِمۡ
غِشَٰوَةٞۖ
وَلَهُمۡ
عَذَابٌ
عَظِيمٞ
٧
Allah heeft hun harten en hun gehoor verzegeld en over hun ogen ligt een bedekking en voor hen is er een geweldige bestraffing.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Печать, наложенная на их сердца и слух, не позволяет вере проникнуть в их сердца, и поэтому они не придают значения и не прислушиваются к тому, что может принести им пользу. На их глазах - покрывало, которое мешает им увидеть то, из чего они могут извлечь выгоду. Перед ними закрыты все дороги, ведущие к знаниям и добру, и бессмысленно надеяться на то, что они обретут благо. Они лишены такой возможности, перед ними закрыты дороги, ведущие на путь правой веры, потому что они сами отказались уверовать и сопротивлялись истине после того, как она была открыта им. По этому поводу Всевышний сказал: «Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз» (6:110). Таково их наказание в мирской жизни, а в Последней жизни их ожидает великое наказание - вечные адские муки и беспредельный гнев Всемогущего Владыки.