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Tafseer: Al-Baqarah 2:60
Al-Baqarah
60
2:60
۞ واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين ٦٠
۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًۭا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍۢ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٦٠
۞ وَإِذِ
ﱪ ﱫ
ٱسۡتَسۡقَىٰ
ﱬ
مُوسَىٰ
ﱭ
لِقَوۡمِهِۦ
ﱮ
فَقُلۡنَا
ﱯ
ٱضۡرِب
ﱰ
بِّعَصَاكَ
ﱱ
ٱلۡحَجَرَۖ
ﱲﱳ
فَٱنفَجَرَتۡ
ﱴ
مِنۡهُ
ﱵ
ٱثۡنَتَا
ﱶ
عَشۡرَةَ
ﱷ
عَيۡنٗاۖ
ﱸﱹ
قَدۡ
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عَلِمَ
ﱻ
كُلُّ
ﱼ
أُنَاسٖ
ﱽ
مَّشۡرَبَهُمۡۖ
ﱾﱿ
كُلُواْ
ﲀ
وَٱشۡرَبُواْ
ﲁ
مِن
ﲂ
رِّزۡقِ
ﲃ
ٱللَّهِ
ﲄ
وَلَا
ﲅ
تَعۡثَوۡاْ
ﲆ
فِي
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ٱلۡأَرۡضِ
ﲈ
مُفۡسِدِينَ
ﲉ
٦٠
ﲊ
En (gedenkt) toen Môesa water vroeg voor zijn volk, waarop Wij zeiden: "Sla met je staf op de rots." Toen ontsprongen daaruit twaalf bronnen. Waarlijk, elke stam kende zijn drinkplaats. Eet en drinkt can Allah's voorzieningen. En doet geen kwaad op aarde als verderfzaaiers.
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Al-Sa'di
Муса попросил Аллаха напоить его народ, и тогда Аллах велел ему ударить посохом по камню. Это мог быть либо какой-либо определенный камень, либо любой из камней. Стоило ему ударить посохом по камню, как из него забилось двенадцать ключей. Израильский народ состоял из двенадцати племен, и каждое племя узнало, откуда ему полагается пить воду. Они не толпились возле воды и могли спокойно утолять жажду. Аллах позволил им пить воду и питаться благами, которые они получили без всякого труда, но им было запрещено распространять на земле нечестие.