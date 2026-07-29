Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
59
2:59
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ٥٩
فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رِجْزًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ٥٩
فَبَدَّلَ
ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْ
قَوۡلًا
غَيۡرَ
ٱلَّذِي
قِيلَ
لَهُمۡ
فَأَنزَلۡنَا
عَلَى
ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْ
رِجۡزٗا
مِّنَ
ٱلسَّمَآءِ
بِمَا
كَانُواْ
يَفۡسُقُونَ
٥٩
Daarna verwisselden degenen die onrecht pleegden het Woord met iets anders dan wat tot hen gezegd was en daarom deden Wij op degenen die onrecht pleegden een plaag uit de hemel neerkomen, vanwege de grote zonden die zij plachten te bedrijven.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
Reflecteren
Reflecties zijn persoonlijke perspectieven, deze kunnen niet worden aangenomen als maatstaf voor de interpretatie.
ekaterina myachina
Volgen
12 weken geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 2:57-59
The Fading of Wonder
Reading Al-Baqarah (2:57–2:59) through the Hadith
After fear came relief.
Shade after exposure
. Provision after exhaustion.
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ
“And We shaded you with clouds and sent down to you manna and quails...” (2:57)
I find these verses are striking not because they describe the people abandoned after failure — but people still being cared for.
Even ...
Bekijk meer
12
0
Tanzim Faruque Aditi (sister)
Volgen
2 jaar geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 2:59-73
Ayat 59-73
Ayat 59-73 Allah reminds the Israelites how they were not just ungrateful at the same time extremely disrespectful, and they had the audacity to mock Allah is so many ways, that again in the presence of a Prophet. They ridiculed Allah's orders, tried to humiliate Allah's messenger.
They received the blessings and rejected saying those were not good enough. Yet Allah granted what they wanted through His prophet.
Amidst all these in...
Bekijk meer
9
0
Ontdek de Reflectie Gemeenschap
Vorige Ayah
Volgende Ayah