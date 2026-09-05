Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: Al-Baqarah 2:58
Al-Baqarah
58
2:58
واذ قلنا ادخلوا هاذه القرية فكلوا منها حيث شيتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ٥٨
وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا۟ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًۭا وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًۭا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌۭ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَـٰيَـٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٨
وَإِذۡ
ﱁ
قُلۡنَا
ﱂ
ٱدۡخُلُواْ
ﱃ
هَٰذِهِ
ﱄ
ٱلۡقَرۡيَةَ
ﱅ
فَكُلُواْ
ﱆ
مِنۡهَا
ﱇ
حَيۡثُ
ﱈ
شِئۡتُمۡ
ﱉ
رَغَدٗا
ﱊ
وَٱدۡخُلُواْ
ﱋ
ٱلۡبَابَ
ﱌ
سُجَّدٗا
ﱍ
وَقُولُواْ
ﱎ
حِطَّةٞ
ﱏ
نَّغۡفِرۡ
ﱐ
لَكُمۡ
ﱑ
خَطَٰيَٰكُمۡۚ
ﱒﱓ
وَسَنَزِيدُ
ﱔ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﱕ
٥٨
ﱖ
En (gedenkt) toen Wij zeiden: "Gaat deze stad binnen en eet daarvan (het land) van de overvloed, zoveel als jullie willen." Gaat buigend de poort binnen en zegt: "Vergeving!" Wij zullen jullie jullie fouten vergeven, en Wij zullen vermeerden voor de weldoeners."
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
] وه به بهنو ئیسرائیلمان وت بڕۆنه ناو ئهم دێیهوه كه (بیت المقدس)ه [
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
] به ویستی خۆتان بخۆن به ژیانێكی خۆش و به فراوانی بژین [
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
] وه كاتێك كه له دهرگاكهوه دهچنه ژوورهوه كڕنوش بهرن و خۆتان بچهمێننهوه وهكو تهوازوع و ملكهچیهك بۆ خوای گهوره كه ئهم شوێنهی بۆتان ئازاد كردووه [
وَقُولُوا حِطَّةٌ
] وه بڵێن: خوایه له تاوانمان خۆشبه ئێمه گهڕاینهوهو تهوبه ئهكهین [
نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ
] ئێمهش له تاوانهكانتان خۆش ئهبین [
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (٥٨)
] ئهوهیشی كه چاكهكار بێ زیاتر فهزڵ و چاكهی خۆمانی بۆ زیاد ئهكهین.