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Tafseer: Al-Baqarah 2:56
Al-Baqarah
56
2:56
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ٥٦
ثُمَّ بَعَثْنَـٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٦
ثُمَّ
ﲩ
بَعَثۡنَٰكُم
ﲪ
مِّنۢ
ﲫ
بَعۡدِ
ﲬ
مَوۡتِكُمۡ
ﲭ
لَعَلَّكُمۡ
ﲮ
تَشۡكُرُونَ
ﲯ
٥٦
ﲰ
Vervolgens wekken Wij jullie op na jullie dood, hoplijk zullen jullie dankbaar zijn.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٦)
] له دوای مردنتان خوای گهوره زیندووی كردنهوه بهڵكو شوكرانهبژێری خوای گهوره بكهن، له دونیا خوای گهوره نابینرێ بهڵام فهرموودهكان موتهواتیرن لهسهر بینینی خوای گهوره له ڕۆژی قیامهت لهلایهن باوهڕدارانهوه.