Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren

Al-Baqarah 2:50 واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون ٥٠

Bladzijde 8 · Juz 1

وَإِذۡ
فَرَقۡنَا
بِكُمُ
ٱلۡبَحۡرَ
فَأَنجَيۡنَٰكُمۡ
وَأَغۡرَقۡنَآ
ءَالَ
فِرۡعَوۡنَ
وَأَنتُمۡ
تَنظُرُونَ
٥٠
En (gedenkt) toen Wij voor jullie de zee kliefden waarmee Wij jullie redden en Fir'aun's volgelingen deden verdrinken, terwijl jullie toekeken.
Lees verder

Lees Tafsir

Ibn Kathir (Abridged)

The Children of Israel were saved from Pharaoh and His Army Who drowned

Allah said to the Children of Israel, "Remember My favor on you

وَإِذْ نَجَّيْنَـكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

(And (remember) when We delivered you from Fir`awn's (Pharaoh) people, who were afflicting

The Children of Israel were saved from Pharaoh and His Army Who drowned

Allah said to the Children of Israel, "Remember My favor on you

وَإِذْ نَجَّيْنَ

Meer Tafsirs
Notes placeholders