Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: Al-Baqarah 2:42
Al-Baqarah
42
2:42
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ٤٢
وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢
وَلَا
ﲂ
تَلۡبِسُواْ
ﲃ
ٱلۡحَقَّ
ﲄ
بِٱلۡبَٰطِلِ
ﲅ
وَتَكۡتُمُواْ
ﲆ
ٱلۡحَقَّ
ﲇ
وَأَنتُمۡ
ﲈ
تَعۡلَمُونَ
ﲉ
٤٢
ﲊ
En vermengt de Waarheid niet met de valsheid en verbergt de Waarheid niet terwijl jullie het weten.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।