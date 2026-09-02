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Tafseer: Al-Baqarah 2:40
Al-Baqarah
40
2:40
يا بني اسراييل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون ٤٠
يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّـٰىَ فَٱرْهَبُونِ ٤٠
يَٰبَنِيٓ
ﱠ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﱡ
ٱذۡكُرُواْ
ﱢ
نِعۡمَتِيَ
ﱣ
ٱلَّتِيٓ
ﱤ
أَنۡعَمۡتُ
ﱥ
عَلَيۡكُمۡ
ﱦ
وَأَوۡفُواْ
ﱧ
بِعَهۡدِيٓ
ﱨ
أُوفِ
ﱩ
بِعَهۡدِكُمۡ
ﱪ
وَإِيَّٰيَ
ﱫ
فَٱرۡهَبُونِ
ﱬ
٤٠
ﱭ
O Kinderen van Israël! Gedenkt Mijn gunst die Ik jullie geschonken heb en houdt jullie aan het verbond met Mij, dan zal Ik Mij houden aan het verbond met jullie. En vreest daarom alleen Mij.
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Al-Sa'di
Всевышний напомнил сынам Исраила о милости, которую Он оказал им. Исраилом звали пророка Йакуба, и когда Аллах обращается к сынам Исраила, имеются в виду те из них, которые проживали в Медине и окрестностях города, и те, которых призвали обратиться в ислам впоследствии. Аллах обратился к ним с одним повелением и приказал им помнить обо всех милостях Господа, некоторые из которых перечислены в этой суре. А для того, чтобы помнить о милостях Аллаха, человек должен признавать их в душе, восхвалять Аллаха устами и использовать эти милости для совершения поступков, которые угодны Аллаху и которые Он любит. Всевышний велел им соблюдать завет, заключенный с Господом. Это значит, что они должны были уверовать в Аллаха и Его посланников и выполнять предписания Его религии, за что им было обещано щедрое вознаграждение. Об этом завете Всевышний Аллах сказал: «Аллах взял завет с сынов Исраила (Израиля). Мы создали среди них двенадцать вождей. Аллах сказал: “Я - с вами. Если вы будете совершать намаз и выплачивать закят, уверуете в Моих посланников, поможете им и одолжите Аллаху прекрасный заем, то Я отпущу вам ваши прегрешения и введу вас в сады, в которых текут реки. А если кто-либо из вас после этого станет неверующим, то он сойдет с прямого пути”» (5:12). Аллах также указал сынам Исраила на деяние, которое должно было подтолкнуть их к соблюдению завета с Ним. Он велел им бояться Всевышнего Господа и страшиться Его одного, поскольку страх перед Ним побуждает человека выполнять Его повеления и не нарушать Его запреты.