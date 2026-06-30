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Al-Baqarah
4
2:4
والذين يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون ٤
وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤
وَٱلَّذِينَ
يُؤۡمِنُونَ
بِمَآ
أُنزِلَ
إِلَيۡكَ
وَمَآ
أُنزِلَ
مِن
قَبۡلِكَ
وَبِٱلۡأٓخِرَةِ
هُمۡ
يُوقِنُونَ
٤
En degenen die geloven in wat aan jou (O Moehammad) is neergezonden (de Koran) en in wat vóór jou is neergezonden en die van het (bestaan van het) Hiernamaals overtuigd zijn.
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Al-Sa'di
Откровением, которое было ниспослано Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, являются Коран и Сунна, потому что Всевышний Аллах сказал: «Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость» (4:113). Богобоязненные праведники веруют во все, что принес Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, и не делают различий между Откровениями. Они не относятся к нечестивцам, которые уверовали в одну часть ниспосланного Откровения, но отвергают другую его часть, отрицая его или пытаясь истолковать его вопреки толкованию Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Именно так поступают еретики, которые искажают смысл священных текстов, опровергающих их порочные воззрения. Фактически, они отказываются признать истинный смысл этих откровений и уверовать в них надлежащим образом. Что же касается Откровений, которые были ниспосланы до пришествия Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, то под ними подразумеваются все предыдущие Небесные Писания. Вера в эти Писания включает в себя веру в Божьих посланников и знания, заключенные в этих книгах, особое место среди которых занимают Тора, Евангелие и Псалтирь. Вера во все Небесные Писания и во всех Божьих посланников является особенностью истинных верующих, которые не делают различий между посланниками Аллаха. А наряду с этим они убеждены в существовании Последней жизни. Последней жизнью называются все события, которые происходят с человеком после смерти. Аллах особо отметил веру в Последнюю жизнь после упоминания о вере в сокровенное, поскольку она является одним из столпов веры и величайшим фактором, пробуждающим в человеке страх, надежду и желание творить добро. Что же касается убежденности, то под ней подразумевается твердое знание, которое абсолютно несовместимо с сомнением и подталкивает человека к действию.