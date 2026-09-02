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Tafseer: Al-Baqarah 2:39
Al-Baqarah
39
2:39
والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٣٩
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٣٩
وَٱلَّذِينَ
ﱔ
كَفَرُواْ
ﱕ
وَكَذَّبُواْ
ﱖ
بِـَٔايَٰتِنَآ
ﱗ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱘ
أَصۡحَٰبُ
ﱙ
ٱلنَّارِۖ
ﱚﱛ
هُمۡ
ﱜ
فِيهَا
ﱝ
خَٰلِدُونَ
ﱞ
٣٩
ﱟ
Maar degenen die niet geloven en Onze Verzen loochenen, diegenen zijn de bewoners can de Hel, zij zijn daarin eeuwig levenden.
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Al-Sa'di
Всевышний еще раз упомянул о низвержении Адама и его супруги на землю, чтобы связать их существование на земле с верным руководством от Господа. О люди и джинны! Когда бы ни явилось к вам верное руководство от Аллаха, когда бы Божий посланник, да благословит его Аллах и приветствует, ни принес вам Писание от вашего Господа, которое подскажет вам, как можно приблизиться к Нему и снискать Его благоволение, последуйте за этим руководством. Кто последует за ним, уверовав в Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и в ниспосланное Писание, кто станет руководствоваться их наставлениями, признав правдивость всех рассказов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и откровений, выполняя заповеди Писания и остерегаясь всего запрещенного, тот никогда не познает страха и не будет опечален. В похожем аяте Всевышний Аллах сказал: «Низвергнитесь отсюда вместе, и одни из вас будут врагами других. Если же к вам явится от Меня верное руководство, то всякий, кто последует Моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным. А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его слепым» (20:123–124). Всевышний сообщил, что принятие верного руководства дает человеку четыре преимущества. Прежде всего, он избавляется от страха и печали. Если человеку пришлось пережить неприятное в прошлом, то это заставляет его печалиться, а если ему предстоит пережить неприятное в будущем, то это вселяет в него страх. Всевышний сказал, что на прямом пути человек не знает ни страха, ни печали. А это значит, что им овладевают совершенно противоположные чувства - безопасность и счастье. Следуя прямым путем, человек оказывается в безопасности и обретает счастье как при жизни на земле, так и после смерти. Он избавляется от страха, печали, заблуждения и злосчастья. Он добивается всего самого заветного и желанного и спасается от всего самого страшного и неприятного. Но если человек не обращает внимания на верное руководство, отказывается уверовать и отрицает Божьи знамения, то его ожидает совершенно иная судьба. И поэтому далее Всевышний Аллах возвестил, что мученики никогда не покинут Преисподнюю. Они будут неразлучны с ней, подобно тому, как неразлучны близкие друзья или непримиримые враги. Они не смогут покинуть Ад, их страдания не будут облегчены, и никто не окажет им поддержки. В этих и других похожих аятах Всевышний Аллах разделил людей и джиннов на счастливых и несчастных. В них описываются качества обеих группировок и деяния, которые обрекают их на такую судьбу. Из них также следует, что джинны, подобно людям, обязаны выполнять религиозные веления и остерегаться запретов, за что они непременно получат вознаграждение или наказание.