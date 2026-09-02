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Tafseer: Al-Baqarah 2:38
Al-Baqarah
38
2:38
قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٣٨
قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًۭا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًۭى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٣٨
قُلۡنَا
ﱁ
ٱهۡبِطُواْ
ﱂ
مِنۡهَا
ﱃ
جَمِيعٗاۖ
ﱄﱅ
فَإِمَّا
ﱆ
يَأۡتِيَنَّكُم
ﱇ
مِّنِّي
ﱈ
هُدٗى
ﱉ
فَمَن
ﱊ
تَبِعَ
ﱋ
هُدَايَ
ﱌ
فَلَا
ﱍ
خَوۡفٌ
ﱎ
عَلَيۡهِمۡ
ﱏ
وَلَا
ﱐ
هُمۡ
ﱑ
يَحۡزَنُونَ
ﱒ
٣٨
ﱓ
Wij zeiden: "Daalt allen af uit haar (het Paradijs). En Zodra er van Mij Leiding tot jullie komt; wie dan Mijn Leiding volgen: er zal geen vrees over hen komen en zij zullen niet treuren."
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العربية
Tafsir Muyassar
قال الله لهم:
اهبطوا من الجنة جميعًا، وسيأتيكم أنتم وذرياتكم المتعاقبة ما فيه هدايتكم إلى الحق. فمن عمل بها فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا.