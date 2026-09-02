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Tafseer: Al-Baqarah 2:36
Al-Baqarah
36
2:36
فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ٣٦
فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۭ ۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّۭ وَمَتَـٰعٌ إِلَىٰ حِينٍۢ ٣٦
فَأَزَلَّهُمَا
ﲷ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲸ
عَنۡهَا
ﲹ
فَأَخۡرَجَهُمَا
ﲺ
مِمَّا
ﲻ
كَانَا
ﲼ
فِيهِۖ
ﲽﲾ
وَقُلۡنَا
ﲿ
ٱهۡبِطُواْ
ﳀ
بَعۡضُكُمۡ
ﳁ
لِبَعۡضٍ
ﳂ
عَدُوّٞۖ
ﳃﳄ
وَلَكُمۡ
ﳅ
فِي
ﳆ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳇ
مُسۡتَقَرّٞ
ﳈ
وَمَتَٰعٌ
ﳉ
إِلَىٰ
ﳊ
حِينٖ
ﳋ
٣٦
ﳌ
Satan deed hen misstappen begaan, waardoor zij eruit geraakten en hij deed hen verdrijven van de plaats waar zij zich bevonden. En Wij zeiden: "Daalt af, een deel van jullie zal een vijand voor de ander zijn. En voor jullie zal een vijand voor de ander zijn. En voor jullie is er op de aarde een verblijfplaats en een genieting, tot een bepaalde tijdstip (de dood)."
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا
] شهیتان تووشی زهلهو تاوانی كردن [
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ
] وه دهری كردن له ژیانی خۆشی بهههشت بهوهی كه له دهرهوهی دهرگای بهههشت پێیانی وت لهم داره بخۆن وه ئهگهر لێی بخۆن ئێوه ئیتر بۆ ههمیشهیی ئهژین، فێڵی لێ كردن و وهسوهسهی بۆ دروست كردن [
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
] خوای گهوره ئهمری كرد ئهی ئادهم لهگهڵ حهوادا دابهزنه سهر زهوی و له بهههشت دهرچن وه له نهوهكانی تۆدا ههندێكتان ئهبن به دوژمنی ههندێكی ترتان [
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (٣٦)
] لهسهر زهویشدا نیشتهجێ ئهبن وه ئهوهی كه پێویست بكات له خواردن و خواردنهوهو جل و بهرگ و پۆشاك بۆتان ههیه تا كاتی مردن یاخود تا ڕۆژی قیامهت.