Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
3
2:3
الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٣
ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ ٣
ٱلَّذِينَ
يُؤۡمِنُونَ
بِٱلۡغَيۡبِ
وَيُقِيمُونَ
ٱلصَّلَوٰةَ
وَمِمَّا
رَزَقۡنَٰهُمۡ
يُنفِقُونَ
٣
Degenen die in het onwaarneembare geloven en de shalât onderhouden en die bijdragen geven van waar Wij hun mee hebben voorzien.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{هەندێك لە سیفاتی مرۆڤی خۆپارێزو موتتەقی} [
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
] یهكێك له سیفاتی موتتهقی ئهوهیه كه ئیمان به غهیب ئههێنن ئهو شتانهی كه شاراوهیهو نادیارهو خوای گهورهو پێغهمبهر
صلی الله علیه وسلم
ههواڵیان پێ داوه باوهڕیان به ههمووی ههیه [
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
] وه نوێژهكانیان ئهنجام ئهدهن به ڕوكن و مهرج و واجب و خشوع و سوننهت و شێوازهكانی و لهكاتی خۆیدا [
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣)
] وه لهو ماڵهیشی كه پێمان بهخشیون نهفهقهی منداڵ و خێزانیان دهكهن و زهكاتی ماڵهكهیان ئهدهن.