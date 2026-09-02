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Tafseer: Al-Baqarah 2:22
Al-Baqarah
22
2:22
الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ٢٢
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًۭا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءًۭ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًۭا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًۭا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٢
ٱلَّذِي
ﲘ
جَعَلَ
ﲙ
لَكُمُ
ﲚ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲛ
فِرَٰشٗا
ﲜ
وَٱلسَّمَآءَ
ﲝ
بِنَآءٗ
ﲞ
وَأَنزَلَ
ﲟ
مِنَ
ﲠ
ٱلسَّمَآءِ
ﲡ
مَآءٗ
ﲢ
فَأَخۡرَجَ
ﲣ
بِهِۦ
ﲤ
مِنَ
ﲥ
ٱلثَّمَرَٰتِ
ﲦ
رِزۡقٗا
ﲧ
لَّكُمۡۖ
ﲨﲩ
فَلَا
ﲪ
تَجۡعَلُواْ
ﲫ
لِلَّهِ
ﲬ
أَندَادٗا
ﲭ
وَأَنتُمۡ
ﲮ
تَعۡلَمُونَ
ﲯ
٢٢
ﲰ
Degene Die de aarde voor jullie heeft gemaakt tot een tapijt en de hemel tot een gewelf en Hij zendt water uit de hemel neer, waarmee Hij vervolgens vruchten voortbrengt als voorziening voor jullie. Ken daarom geen deelgenoten toe aan Allah, terwijl jullie (het) wegen.
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﴿ٱلَّذِی جَعَلَ﴾ خَلَقَ ﴿لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَ ٰشࣰا﴾ حَال بِسَاطًا يُفْتَرَش لَا غَايَة فِي الصَّلَابَة أَوْ اللُّيُونَة فَلَا يُمْكِن الِاسْتِقْرَار عَلَيْهَا ﴿وَٱلسَّمَاۤءَ بِنَاۤءࣰ﴾ سَقْفًا ﴿وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ مَاۤءࣰ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ﴾ أَنْوَاع ﴿ٱلثَّمَرَ ٰتِ رِزۡقࣰا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادࣰا﴾ شُرَكَاء فِي الْعِبَادَة ﴿وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٢﴾ أَنَّهُ الْخَالِق وَلَا تَخْلُقُونَ وَلَا يَكُون إلَهًا إلَّا مَنْ يَخْلُق