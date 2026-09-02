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Tafseer: Al-Baqarah 2:18
Al-Baqarah
18
2:18
صم بكم عمي فهم لا يرجعون ١٨
صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌۭ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨
صُمُّۢ
ﱓ
بُكۡمٌ
ﱔ
عُمۡيٞ
ﱕ
فَهُمۡ
ﱖ
لَا
ﱗ
يَرۡجِعُونَ
ﱘ
١٨
ﱙ
(Zij zijn) doof, stom, en blind (van hart), daarom keren zij niet terug.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Tafsir Muyassar
هم صُمٌّ عن سماع الحق سماع تدبر، بُكْم عن النطق به، عُمْي عن إبصار نور الهداية; لذلك لا يستطيعون الرجوع إلى الإيمان الذي تركوه، واستعاضوا عنه بالضلال.