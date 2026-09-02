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Tafseer: Al-Baqarah 2:17
Al-Baqarah
17
2:17
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ١٧
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًۭا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَـٰتٍۢ لَّا يُبْصِرُونَ ١٧
مَثَلُهُمۡ
ﱁ
كَمَثَلِ
ﱂ
ٱلَّذِي
ﱃ
ٱسۡتَوۡقَدَ
ﱄ
نَارٗا
ﱅ
فَلَمَّآ
ﱆ
أَضَآءَتۡ
ﱇ
مَا
ﱈ
حَوۡلَهُۥ
ﱉ
ذَهَبَ
ﱊ
ٱللَّهُ
ﱋ
بِنُورِهِمۡ
ﱌ
وَتَرَكَهُمۡ
ﱍ
فِي
ﱎ
ظُلُمَٰتٖ
ﱏ
لَّا
ﱐ
يُبۡصِرُونَ
ﱑ
١٧
ﱒ
Hun gelijkenis is als de gelijkenis van degene die een vuur ontsteekt: wanneer het (vuur) zijn omgeving verlicht, dan neemt Allah hun licht weg en laat Hij hen in de duisternissen achter. Zij zien niet.
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.