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Tafseer: Al-Baqarah 2:16
Al-Baqarah
16
2:16
اولايك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ١٦
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَـٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ١٦
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳃ
ٱلَّذِينَ
ﳄ
ٱشۡتَرَوُاْ
ﳅ
ٱلضَّلَٰلَةَ
ﳆ
بِٱلۡهُدَىٰ
ﳇ
فَمَا
ﳈ
رَبِحَت
ﳉ
تِّجَٰرَتُهُمۡ
ﳊ
وَمَا
ﳋ
كَانُواْ
ﳌ
مُهۡتَدِينَ
ﳍ
١٦
ﳎ
Zij zijn degenen die de Leiding voor de dwaling hebben verruild, daarom levert hun handel geen winst op, en zij zijn geen rechtgeleidenen.
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Hadith
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العربية
Tafsir Muyassar
أولئك المنافقون باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة، فأخذوا الكفر، وتركوا الإيمان، فما كسبوا شيئًا، بل خَسِروا الهداية. وهذا هو الخسران المبين.