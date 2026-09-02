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Tafseer: Al-Baqarah 2:15
Al-Baqarah
15
2:15
الله يستهزي بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ١٥
ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٥
ٱللَّهُ
ﲻ
يَسۡتَهۡزِئُ
ﲼ
بِهِمۡ
ﲽ
وَيَمُدُّهُمۡ
ﲾ
فِي
ﲿ
طُغۡيَٰنِهِمۡ
ﳀ
يَعۡمَهُونَ
ﳁ
١٥
ﳂ
Allah spot met hen en laat ben rusteloos in hun overtredingen verkeren.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿ٱللَّهُ یَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ﴾ يُجَازِيهِمْ بِاسْتِهْزَائِهِمْ ﴿وَیَمُدُّهُمۡ﴾ يُمْهِلهُمْ ﴿فِی طُغۡیَـٰنِهِمۡ﴾ بِتَجَاوُزِهِمْ الْحَدّ فِي الْكُفْر ﴿یَعۡمَهُونَ ١٥﴾ يَتَرَدَّدُونَ تَحَيُّرًا حَال