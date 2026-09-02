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Tafseer: Al-Baqarah 2:11
Al-Baqarah
11
2:11
واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ١١
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١
وَإِذَا
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قِيلَ
ﲂ
لَهُمۡ
ﲃ
لَا
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تُفۡسِدُواْ
ﲅ
فِي
ﲆ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲇ
قَالُوٓاْ
ﲈ
إِنَّمَا
ﲉ
نَحۡنُ
ﲊ
مُصۡلِحُونَ
ﲋ
١١
ﲌ
En als er tot hen wordt gezegd: "Zaait geen verderf op aarde," dan zeggen zij: "Voorwaar, wij zijn slechts verbeteraars." (van de juiste normen en waarden)
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
] وه كاتێك كه پێیان بڵێی ئاشوب مهگێڕن و ئاشوب مهنێنهوه لهسهر زهوی به نیفاق و دووڕوویی و خۆشهویستی دهربڕین بۆ كافران و تاوانكردن [
قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١)
] ئهڵێن: ئێمه تهنها چاكسازین.