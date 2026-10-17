Толкователи Корана говорили, что Зуль-Карнейн покинул восточные земли и отправился на север. Он дошел до места, по обеим сторонам которого находились горные хребты, которые были хорошо известны в те далекие времена. Эти горные хребты упирались в моря, а между ними обитали племена Йаджудж и Маджудж. За этими хребтами проживал народ, который почти не понимал иноземной речи. Они отличались от остальных людей не только языком, но и образом мышления и качествами. Однако Всевышний Аллах научил Зуль-Карнейна понимать их речь и образ мышления. Он обратился к этому народу, и люди стали жаловаться ему на то, что племена Йаджудж и Маджудж причиняют окружающим много зла. Эти многочисленные племена также были потомками Адама.