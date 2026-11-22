Всевышний Аллах одарил Зуль-Карнейна огромной властью на земле и подчинил ему целые народы. Он наделил его удивительными возможностями и способностями, благодаря которым он без труда завоевывал земли и беспрепятственно добирался до самых отдаленных уголков земли. Зуль-Карнейн пользовался возможностями, которыми его наделил Аллах, и пользовался ими по назначению. Далеко не каждый человек умеет пользоваться своими возможностями, и далеко не каждому эти возможности предоставляются. И только тогда, когда человеку представляется возможность, и он использует ее надлежащим образом, ему удается добиться поставленной цели. Если же одно из этих условий или оба отсутствуют, то усилия человека не приносят ему никаких результатов. Что же касается тех возможностей и способностей, которыми был одарен Зуль-Карнейна, то ни Всевышний Аллах, ни Его посланник не поведали о них. До нас не дошло ни одно сообщение на эту тему, которое бы заслуживало доверия, и поэтому мусульманам следует воздержаться от обсуждения этого и не придавать особого значения рассказам, которые дошли до нас от людей Писания. Нам известно, что это были многочисленные и удивительные возможности, которыми обладал сам Зуль-Карнейн и его окружение. В его подчинении находилась огромная и хорошо обученная армия, в которой царили дисциплина и порядок. Благодаря этой армии он одерживал верх над противниками и беспрепятственно добирался до земель на востоке и западе.