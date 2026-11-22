Двое мальчиков были сиротами и потому заслуживали сострадательного отношения к ним. Они были маленькими и рано потеряли своего отца, который был праведным человеком и ради которого Всевышний Аллах решил позаботиться о его детях. Мне было открыто, что под стеной, которая принадлежала этим детям, был зарыт клад, и поэтому я сломал стену, уложил зарытые сокровища надлежащим образом и построил стену заново, не требуя за это никакого вознаграждения. Все это было Божьей милостью по отношению ко мне. Я не поступал по своей прихоти, а руководствовался Божьей милостью и Божьими повелениями. Из этой славной и удивительной истории можно сделать очень много полезных выводов. В ней также содержится много религиозных предписаний, и с помощью Аллаха мы остановимся на некоторых из них. 1. Всевышний подчеркнул превосходство тех, кто обладает праведными познаниями и путешествует в поисках знаний. Поиски знаний являются одним из наиболее значимых религиозных предписаний, и поэтому пророк Муса отправился в долгое путешествие, в котором ему пришлось испытать большие трудности. Он не захотел вести обыденный образ жизни среди сынов Исраила и наставлять их на прямой путь, а предпочел путешествовать в поисках знаний. 2. Мусульманин должен в первую очередь выполнять наиболее важные предписания, а затем переходить к менее важным. Для проповедника гораздо важнее углублять свои познания, нежели обучать людей тому, что он приобрел, не приобретая новых знаний. А еще лучше, если он совмещает эти два занятия. 3. Шариат разрешает нанимать слуг для удовлетворения своих нужд и отдыха как во время пребывания в собственном доме, так и во время путешествия. Именно так поступил святой пророк Муса. 4. Когда человек отправляется в путь в поисках знаний или на священную войну, то ему разрешается рассказать спутникам о своих намерениях, если это может принести им пользу. Если он оповестит их о цели поездки, то они смогут лучше подготовиться к путешествию или походу, собрать соответствующее снаряжение, поступать правильно и обдуманно и всей душой устремиться к ожидающему их славному обряду поклонения. Вот почему Муса сказал: «Я не остановлюсь, пока не дойду до места слияния двух морей или пока не потрачу на путешествие долгие годы» (18:60). Таким же образом поступил Пророк Мухаммад, когда призвал своих сподвижников готовиться к походу на Табук. И хотя обычно он скрывал свои намерения, перед походом на Табук было целесообразно рассказать мусульманам о своих планах. 5. Мусульмане должны связывать злодеяния и злые умыслы с наущениями и наваждениями сатаны, несмотря на то, что абсолютно все происходит в соответствии с предопределением Аллаха, и поэтому слуга Мусы сказал: «Я забыл о рыбе, и только дьявол заставил меня не вспомнить о ней» (18:63). 6. Человеку разрешается говорить о голоде, жажде, усталости и других слабостях, которые присущи человеческой природе, если он говорит правду и не выражает недовольства. Вот почему пророк Муса сказал: «Подавай наш обед, ведь мы утомились в пути» (18:62). 7. Желательно, чтобы слуга был умным, находчивым и сообразительным человеком и помогал своему хозяину доводить до конца начатое дело. 8. Также желательно, чтобы хозяин кормил своего слугу тем, что ест сам, и чтобы они обедали вместе, потому что из слов пророка Мусы становится ясно, что его слуга обедал вместе с ним. 9. Человек удостаивается Божьей помощи в том случае, если он надлежащим образом выполняет свои обязанности. Такому человеку Аллах помогает так, как не помогает никому другому. Именно поэтому пророк Муса подчеркнул, что усталость одолела его после того, как они миновали место слияния двух морей. До этого он не жаловался на усталость, хотя пройденный ими путь был очень велик и представлял собой целое путешествие. Но стоило им переночевать у скалы и потерять рыбу, а затем прошагать до наступления обеденного времени, как он почувствовал усталость. Узнав об исчезновении рыбы, он вспомнил, что именно место слияния морей должно было стать конечной целью их путешествия. 10. Хадир был не пророком, а праведным рабом, которого Аллах почтил Своей милостью и одарил знанием. Аллах назвал его Своим рабом, но не упомянул о его пророческой миссии, и если бы он был пророком, то Господь непременно поведал бы об этом, как Он поведал о миссиях других пророков и посланников. Что же касается слов праведника о том, что он поступал не по своему усмотрению, то они никоим образом не свидетельствуют о его пророческой миссии. Аллах внушал ему необходимость поступать соответствующим образом, и подобные внушения не являются характерными для посланников. Всевышний сказал: «Мы внушили матери Мусы (Моисея): “Корми его грудью. Когда же станешь опасаться за него, то брось его в реку. Не бойся и не печалься, ибо Мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников”» (28:7); «Твой Господь внушил пчеле: “Воздвигай жилища в горах, на деревьях и в строениях”» (16:68). 11. Знания, которыми Аллах одаряет Своих рабов, делятся на два вида. К первому виду относятся знания, которые постигаются благодаря кропотливому труду и усердию. А ко второму виду относятся знания, которые человек приобретает по милости Аллаха посредством внушения. Вот почему Всевышний Аллах сказал: «Они встретили одного из Наших рабов, которого Мы одарили милостью от Нас и обучили из того, что Нам известно» (18:65). 12. Мусульманин должен почтительно относиться к своему преподавателю и обращаться к нему с особым уважением. Именно поэтому пророк Муса сказал: «Могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил меня о прямом пути тому, чему ты обучен?» (18:66). Этими словами он выразил свое почтительное отношение к Хадиру и словно попросил у него совет. Он также попросил у него разрешение последовать за ним и подчеркнул, что собирается стать его учеником. Совершенно иначе поступают грубые или высокомерные люди, которые не показывают перед учителем своей нужды в его познаниях, а делают вид, что они помогают ему справляться со своими обязанностями. А некоторые из них даже предполагают, что они сами обучают своего учителя, и такое поведение свидетельствует об их безграничном невежестве. Воистину, смирение перед учителем и открытое выражение собственной нужды в его познаниях являются одними из самых полезных качеств любого ученика. 13. Знатные и славные люди не должны надменно отказываться от обучения у людей, которые стоят ниже них, потому что пророк Муса, несомненно, был лучше праведника Хадира. 14. Если крупный ученый или богослов плохо разбирается в какой-либо из областей знания, то он должен обратиться за помощью к тому, кто разбирается в этой области знаний, даже если он значительно превосходит его своими познаниями в других областях. Пророк Муса был одним из твердых духом посланников, которых Аллах одарил таким знанием, которого не был удостоен ни один другой человек. Однако Хадир обладал особым знанием, которого не было у святого пророка, и поэтому он поспешил обучиться у него тому, чего он не знал. Из всего сказанного следует, что если мусульманский богослов, который занимается изучением мусульманского права или хадисов, плохо разбирается в грамматике, морфологии и других науках, то ему надлежит посещать занятия богословов, которые разбираются в тонкостях этих дисциплин, даже если они плохо осведомлены о хадисах или мусульманском праве. 15. Мусульмане должны связывать знания и другие достойные качества с Всевышним Аллахом, признавать Его милость и благодарить Его за ниспосланные блага. Вот почему пророк Муса сказал: «Могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил меня о прямом пути тому, чему ты обучен?» (18:66). Он имел в виду, что Хадир приобрел эти знания от Аллаха. 16. Полезным является знание, которое указывает людям путь к добру и предостерегает их от зла и ведущих к нему путей. Что же касается других знаний, то они либо причиняют человеку вред, либо являются бессмысленными и бесполезными. Именно поэтому пророк Муса попросил Хадира научить его только тому, что он знает о прямом пути. 17. Если человек не в состоянии проявлять терпение в присутствии учителя, терпеливо приобретать знания и стойко продолжать начатое дело, то он не достоин этой высокой чести. Человек, лишенный терпения, не способен приобрести знания. А терпеливый и настойчивый человек может достичь любой поставленной перед собой цели. В пользу сказанного выше свидетельствуют следующие слова Хадира: «У тебя не хватит терпения находиться рядом со мной» (18:67). Он поведал пророку Мусе о препятствии, которое могло помешать ему приобрести полезные знания. 18. Жизненный опыт и умение определить суть происходящего являются важнейшими качествами, помогающими человеку проявлять должное терпение. Если же человек не знает сути дела, а также его конечной цели и возможных последствий, то он лишен того, что могло бы побудить его проявить терпение. Именно поэтому Хадир сказал: «Как ты сможешь терпеливо относиться к тому, что ты не объемлешь знанием?» (18:68). Он подчеркнул, что отсутствие представления о сути происходящего не позволит пророку Мусе сохранить терпение. 19. Мусульманин обязан быть выдержанным, рассудительным и терпеливым, если же ему приходится принимать решение, то он должен подождать до тех пор, пока ему не станет ясно, что от него требуется и как он должен поступить. 20. Если мусульманин говорит о делах, которые люди собираются совершить в будущем, то ему надлежит связать их с волей Аллаха. Нельзя говорить: «Я непременно сделаю это». Следует говорить: «Я сделаю это, если на то будет воля Аллаха». 21. Если человек твердо вознамерился сделать что-либо, то это еще не означает, что он сделал это. Пророк Муса сказал: «Если Аллах пожелает, то ты увидишь, что я терпелив, и я не ослушаюсь твоего веления» (18:69). Он твердо решил сохранить терпение, но не сумел сделать этого. 22. Если преподаватель считает целесообразным запретить учащимся задавать ему некоторые вопросы до тех пор, пока он сам не разъяснит их, то он может поступить таким образом. Это могут быть вопросы, которые учащиеся пока не способны понять, либо тонкости, помимо которых учащимся пока предстоит разобраться в более важных вещах, либо просто неуместные вопросы. 23. Если человек не опасается за свою жизнь, то он может путешествовать по морю. 24. Мусульманин не несет ответственности за то, что он по забывчивости не выполнил свои обязанности перед Аллахом или перед людьми, о чем свидетельствуют следующие слова святого пророка: «Не наказывай меня за то, что я позабыл» (18:73). 25. Человек должен быть великодушен и снисходителен к окружающим и не должен обременять их обязанностями, с которыми они не смогут справиться, а затем укорять или порицать их за это. Подобное отношение к людям отталкивает их от человека и порождает в них неприязнь к нему, и поэтому мусульманин должен отдавать предпочтение тому, что легче и доступнее, и тогда Аллах облегчит его собственную участь. 26. Принимая решения, касающиеся жизни и имущества людей, следует опираться на очевидные факты, потому что пророк Муса осудил Хадира за то, что он продырявил корабль и убил мальчика. На первый взгляд эти поступки заслуживали порицания, и поэтому Муса не смог сохранить терпение и смолчать. Он поспешно задал ему вопрос и вынес приговор, который следовало бы вынести во всех других случаях, но не принял во внимание важное обстоятельство, которое обязывало его проявить терпение и не спешить с осуждением своего спутника. 27. Шариат разрешает предотвращать большое зло посредством менее тяжкого злодеяния, и это является одним из важных принципов мусульманской религии. Наряду с этим также разрешается отказываться от менее полезного благодеяния ради более полезного. Несомненно, убийство ребенка является злодеянием, но если бы этот ребенок вырос и отвратил своих родителей от правой веры, то это было бы еще большим злодеянием. Можно предположить, что ребенок мог бы принести им пользу, но еще больше пользы они могли извлечь из того, что надлежащим образом исповедовали бы религию Аллаха, и поэтому Хадир убил мальчика. Этот религиозный принцип имеет огромное значение и позволяет мусульманам обретать великое множество благ, потому что посредством этого принципа удается принять правильное решение даже тогда, когда поступок может повлечь как позитивные, так и негативные последствия. 28. Шариат разрешает распоряжаться чужой собственностью, если подобный поступок приносит пользу или предотвращает вред, и это также является одним из важных канонов мусульманского права. В этом случае распоряжаться чужой собственностью разрешается даже без разрешения хозяина и даже в том случае, когда часть его имущества может пропасть. Именно так поступил Хадир, когда продырявил корабль для того, чтобы он не попал в руки деспотичного царя. Из всего сказанного следует, что если в доме начался пожар или наводнение, то разрешается пожертвовать частью имущества для того, чтобы сохранить все остальное. Если же несправедливый человек пытается присвоить имущество мусульманина, то разрешается отдать ему часть этого имущества для того, чтобы сохранить оставшуюся часть. Более того, шариат повелевает поступать таким образом. А при необходимости это может сделать даже другой человек без разрешения хозяина. 29. Мусульманам разрешается трудиться как на суше, так и на море, потому что Всевышний сказал: «Что касается корабля, то он принадлежал беднякам, которые трудились в море» (18:79). Всевышний не укорил их за то, что они трудились в море. 30. Бедняком (мискин) считается человек, который обладает определенным имуществом, но не в состоянии полностью обеспечить свое существование, потому что Всевышний Аллах назвал тружеников моря бедняками, несмотря на то, что они владели кораблем. 31. Убийство является одним из величайших грехов, потому что пророк Муса сказал: «Неужели ты убил невинного человека, который никого не убивал? Ты совершил предосудительный поступок!» (18:74). 32. Убийство человека в отместку за совершенное им убийство не является предосудительным поступком, потому что пророк Муса осудил Хадира за убийство мальчика, который не совершал подобного преступления. 33. Аллах защищает своих праведных рабов от зла, которое они могут причинить себе сами и которое им могут причинить их дети. 34. Праведники и люди, которые имеют к ним отношение, более всего заслуживают доброго отношения к ним, потому что Хадир спрятал сокровища и выстроил над ними стену по той причине, что отец осиротевших мальчиков был праведным человеком. 35. Мусульманин должен почтительно говорить о Всевышнем Аллахе, потому что именно так поступил праведник Хадир. Рассказав о своем намерении повредить корабль, он сказал: «Я захотел повредить его, потому что перед ними находился царь, который силой отнимал все неповрежденные корабли» (18:79). Упомянув об этом поступке, он не связал его с волей Аллаха. Когда же он упомянул о своем добром поступке, то связал его с волей Всевышнего Аллаха и сказал: «Их отец был праведником, и твой Господь пожелал, чтобы они достигли зрелого возраста и извлекли свой клад по милости твоего Господа» (18:82). Так же поступил пророк Ибрахим, когда сказал: «Все они - враги мои, кроме Господа миров, Который сотворил меня и ведет прямым путем, Который кормит меня и поит, Который исцеляет меня, когда я заболеваю» (26:77–80). Джинны же сказали: «Мы не знаем, зло ли задумано для тех, кто на земле, или Господь пожелал направить их на прямой путь» (72:10). Но, несмотря на это, добро и зло постигают творения в полном соответствии с Божьим предопределением. 36. Мусульманин не должен покидать своего спутника во время путешествия, если только тот не доставляет ему беспокойство. В этом случае его поступок будет оправданным, и именно так поступил Хадир с пророком Мусой. 37. Если спутники понимают друг друга и поддерживают друг друга в дозволенных делах, то это способствует укреплению их взаимоотношений. Если же они не понимают друг друга, то это побуждает их расстаться друг с другом.