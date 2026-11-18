После упоминания о вере, божественном руководстве и богобоязненности, которыми их одарил Аллах, они напомнили друг другу о многобожии, которое исповедовали их соплеменники. Они поклонялись различным божествам, но не были убеждены в своей правоте. Напротив, они были величайшими невеждами и погрязли в глубоком заблуждении. Юноши знали об этом и знали, что их соплеменникам никогда не удастся доказать правдивость своих лживых воззрений, потому что они возводили навет на Аллаха, измышляли ложь и совершали величайшую несправедливость. Затем одни из них сказали другим: